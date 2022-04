Nice et Rennes se quittent dos à dos dans le choc du haut du classement

La fin de match a été spectaculaire du côté de Nice.

On le sait, à moins d'un énorme retournement de situation (on a l'habitude avec le PSG mais là ce serait un peu gros), les Parisiens seront champions de France. Mais derrière, il y a des belles places à aller chercher et surtout des qualifications pour la prochaine Ligue des Champions.

Nice et Rennes (3ème et 4ème avant le début du match) se disputent ces fameuses places avec l'Olympique de Marseille (dont le match a été reporté à ce dimanche) et se retrouvaient ce samedi dans la cité du sud.

La rencontre a été très ouverte, et en fin de match les buts sont tombés. Le premiers pour Niçois via Delort (67', 1-0), l'égalisation est tombée un peu plus tard pour les Rennais grâce à Terrier (78', 1-1). Au classement, Nice prend la seconde place mais avec un match de plus que Marseille, qui jouera donc ce dimanche à Saint-Etienne.