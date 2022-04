Gary Neville se paye encore Manchester United

L'ancien capitaine de Manchester United est, comme à son habitude, très lucide sur les prestations de son ancienne équipe.

Il n'y a rien à faire, Manchester United n'y arrive pas. Hier soir, les Mancuniens ont partagé l'enjeu à domicile face à Leicester (1-1), et voient le top 4 s'éloigner encore un petit peu plus. En Angleterre, Manchester United est une équipe vivement critiquée, et ce n'est certainement pas Gary Neville qui va se priver. Au micro de Sky Sports, l'ancien capitaine de Manchester United a littéralement dézingué les troupes de Ralf Rangnick. "Est-ce que Manchester United va terminer en dehors du top 4 ? Je pense que oui. Ils sont vraiment mauvais. Je pensais que la trêve internationale allait fonctionner, leur permettre de faire une petite pause et de revenir. Mais s’ils continuent à jouer comme ça, les deux prochains mois vont être longs pour les joueurs et les supporters parce que c’était vraiment médiocre aujourd’hui."

Avec un tel noyau, beaucoup voyaient Manchester United jouer les avants postes en début de saison, et tout le monde cherche une explication à ses contre-performances. Toujours selon Gary Neville, les récentes histoires venues de l'interne du club pourraient jouer un rôle dans cet enchaînement de mauvais résultats. "Dans l’ensemble, il y a trop de choses dans ce club en ce moment qui sont incertaines. Il y a les discussions autour de Harry Maguire, Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani, mais aussi sur le futur manager et sur Ralf Rangnick Est-ce qu’il va vraiment prendre un rôle de consultant pour le club à la fin de la saison ? En fait, je ne suis pas en colère. Et je pense que les supporters sont comme moi. Nous avons probablement dépassé la colère. On est à plat, on s’ennuie. Aujourd’hui, il n’y avait rien. Je crois sincèrement que les joueurs s’en soucient, mais ils manquent une direction, quelque chose qui vienne du sommet."