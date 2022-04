Licences Pro D1B : Feu vert pour le Patro Eisden

Le Patro Eisden a reçu le feu vert pour sa licence concernant la D1B. Pour le moment, l'équipe de Stijn Stijnen occupe la deuxième place de Nationale 1, à trois points du leader Dessel Sport.

✅ Positive advice for the league 1B! (Second division)



The result of hard work by the whole team!



👉 https://t.co/fc9pTdY42Q



Forza Patro 🟣⚪️#forzapatro#vechtenenwinnen#patroeisden pic.twitter.com/YH6OthvI1i