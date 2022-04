Charleroi cartonne et valide son ticket pour les Europe Playoffs

Après le 5-0 infligé au Cercle de Bruges, un nouveau carton à domicile pour Charleroi. Les Zèbres ont roulé sur Zulte Waregem, dimanche soir, et sécurisent leur place en playoffs 2.

La défaite était interdite pour le Sporting de Charleroi, dimanche soir, contre Zulte Waregem et les Zèbres avaient bien compris le message. Dès le coup d'envoi, le Sporting a poussé et il a rapidement été récompensé.

Et un, et deux, et trois zéro

Après moins de quatre minutes de jeu, au terme d'un joli mouvement dans le rectangle adverse, Vakoun Bayo plaçait le ballon au-dessus de Sammy Bossut pour placer son équipe aux commandes de la rencontre.

Un avantage que les Zèbres vont rapidement doubler. Auteur d'une superbe parade sur une tentative d'Heymans au quart d'heure, Sammy Bossut ne pourra rien, deux minutes plus tard, sur la frappe de Vakoun Bayo, idéalement servi par Ryota Morioka.

Deux buts d'avance après, à peine, 17 minutes de jeu, les Zèbres ne pouvaient pas espérer mieux et ils vont encore en rajouter une couche, à la demi-heure de jeu grâce à... Ibrahima Seck, surpris par un ballon qui a rebondi sur sa poitrine avant d'entrer dans son propre but. 3-0, la note était salée pour Zulte et le score aurait même pu être plus lourd sans de belles interventions de Bossut sur des têtes de Nkuba et de Kayembe et sur une frappe à distance de Morioka.

Malgré ses trois buts d'avance, le Sporting était bien décidé à appuyer sur le champignon dès le début de la seconde période et Vakoun Bayo a crû au triplé dès la reprise, mais il a d'abord vu son but annulé pour une position de hors-jeu, avant de toucher le poteau.

Malgré quelques occasions de part et d'autre, le score n'évoluera plus en deuxième période. Fin d'une saison compliquée pour Zulte Waregem, qui avait assuré l'essentiel avant son déplacement au Mambourg.

Ça continue en revanche pour Charleroi. Après la claque subie à Anderlecht dimanche dernier, les Zèbres ont parfaitement réagi. Ils bouclent la phase classique à la sixième place et seront donc de la partie en Europe playoffs.