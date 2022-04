La fierté d'Edward Still après la qualification de Charleroi pour les playoffs 2

Une semaine après une lourde défaite à Anderlecht, les Zèbres ont fait le job contre Zulte Waregem et Edward Still était forcément ravi à l'issue de la rencontre.

Le 4-0 encaissé à Anderlecht n'a pas traîné dans les esprits carolos ce dimanche. Au moment d'assurer leur place en playoffs 2, les Zèbres ont assumé, en assommant Zulte Waregem en moins de trente minutes.

Il n'en fallait, forcément, pas plus pour réjouir le coach carolo... "Il y a énormément de fierté car on a eu la bonne réaction. La semaine passée, c'était un moment difficile pour tout le monde et c'était important de revenir à notre identité et d'avoir la bonne réaction ce dimanche", explique Edward Still.

Message reçu par les Zèbres qui ont rapidement pris le dessus sur les Flandriens du Essevée. "On a su mettre Zulte Waregem en difficulté et profiter de nos transitions pour tuer le match assez vite. On ne peut qu'être très fier de la réaction du groupe et de tout le club."