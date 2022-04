Vakoun Bayo a mis Charleroi sur le chemin des playoffs 2

L'indiscutable homme du match sur la pelouse du Mambourg dimanche soir.

Arrivé cet hiver en provenance de la Gantoise, Vakoun Bayo aura relativement vite trouvé ses marques à la pointe du dispositif carolo et il l'a encore démontré, dimanche soir, en inscrivant son deuxième doublé consécutif à domicile.

Déjà double buteur contre le Cercle avant la trêve internationale, l'attaquant ivoirien a remis ça contre Zulte Waregem. Ses deux buts, inscrits dans les 16 premières minutes de la rencontre, ont mis le Sporting de Charleroi sur la voie d'un succès tranquille contre le Essevée.

Et il aurait pu rajouter plusieurs roses à son compteur en seconde période. Il a d'abord inscrit un but, logiquement annulé pour une position de hors-jeu, avant de trouver le poteau peu avant l'heure de jeu. Une prestation complète pour l'attaquant ivoirien qui en est à sept buts et un assist en 12 matchs sous le maillot des Zèbres. Un bilan prometteur avant les playoffs...