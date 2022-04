Charleroi a "fait le travail" contre Zulte Waregem

Les Zèbres ont été sérieux et appliqués au moment de valider leur ticket pour les Europe Playoffs.

Il fallait résister à la pression et dompter Zulte Waregem qui jouait sa dernière rencontre de la saiso:, les Zèbres ont su mettre les bons ingrédients pour s'imposer, dimanche soir, devant leurs supporters.

Un match "sérieux"

C'est donc avec le sentiment du devoir accompli que Loïc Bessilé s'exprime au micro de RCSC TV. "On a fait le travail", estime le défenseur carolo. "C'était une très belle victoire. Il fallait gagner pour la qualification pour les playoffs, on a respecté les consignes et on est récompensé par cette victoire. On a été sérieux, on peut le dire. Il fallait de la discipline dans ce match."

Résultat: Charleroi luttera avec la Gantoise, Malines et Genk pour tenter de décrocher un ticket européen en fin de saison. "On a joué ces équipes en championnat, donc on sait à peu près à quoi s'attendre, on va prendre ces playoffs match après match, on va attendre le calendrier pour voir contre qui on jouera notre prochaine rencontre et on va analyser tout ça pour pouvoir être le plus performant possible."