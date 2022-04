Les Zèbres abordent avec ambitions les Europe Playoffs

Qualifiés pour les playoffs 2, les Zèbres rêvent désormais d'une qualification européenne. Mais le chemin est encore long et ils en sont conscients.

"On est ambitieux pour ces Europe Playoffs": Mehdi Bayat était tout sourire et fier de la sixième place conquise par son Sporting à l'issue de la phase classique. Une sixième place qui aiguise sans aucun doute l'appétit des Carolos.

"Mettre toutes les chances de notre côté"

Il y a un ticket européen en jeu et Edward Still, qui a connu l'ivresse de la Coupe d'Europe aux côtés d'Ivan Leko avec le Club de Bruges et l'Antwerp, ne cache pas qu'il en rêve. "Pour nous tous, l'Europe est une énorme motivation", insistait le coach carolo, dimanche soir, après la victoire contre Zulte Waregem.

"J'ai eu la chance de connaître les grands soirs européens et c'est l'un des plus beaux sentiments que l'on peut connaître dans le foot. Maintenant, on doit continuer à avancer dans notre projet, essayer d'être meilleurs de semaine en semaine et mettre toutes les chances de notre côté pour y arriver."