Jürgen Klopp s'emballe encore pour Origi : "Dur de ne pas le mettre dans le groupe"

Il l'a encore fait! Divock Origi, qui vit une saison très difficile à Liverpool, est rentré lors du derby de la Mersey ce dimanche... et marqué un but, son premier de la saison en championnat. Peut-être son dernier pour Liverpool, car le Diable Rouge quittera Anfield en fin de saison. "C'est un joueur fantastique, de classe mondiale. Je sais que ça sonne ridicule au vu de son peu de temps de jeu, mais malheureusement, nous avons d'autres joueurs avec des qualités énormes", déclare Jürgen Klopp après la rencontre.

Pour Klopp, Origi est tout simplement "le meilleur finisseur" du noyau de Liverpool : "Il l'a toujours été, tout le monde vous le dira. Divock fait des choses incroyables à l'entraînement. C'est dur de ne pas le reprendre dans le groupe. Il a encore été décisif et je suis très heureux pour lui. Où qu'il aille, il va exploser, j'en suis persuadé".

📺 Jurgen Klopp on Divock Origi:



"He is a legend on and off the pitch. He is a fantastic footballer, a world-class striker and is our best finisher, he always was." ❤️ pic.twitter.com/tiMIzBgdtC