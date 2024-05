L'Union reçoit un sérieux avertissement avant sa finale de Coupe de Belgique face à l'Antwerp

L'Union n'a pas su faire mieux qu'un match nul face à Anderlecht ce dimanche. Les Saint-Gillois doivent désormais se concentrer sur la finale de la Coupe de Belgique.

L'Union a livré une prestation solide et a fait jeu égal avec Anderlecht. Légèrement dominés en première période, les Saint-Gillois ont mis la pression sur les Mauves en seconde mais n'ont finalement pris qu'un point.

"Ils étaient meilleurs en première mi-temps, on était meilleurs en deuxième. Sur l'ensemble, je pense qu'un match nul est logique", a déclaré à notre micro Cameron Puertas après la rencontre.

L'Union n'a désormais plus vraiment le choix, à trois journées de la fin : s'ils veulent remporter le titre, il faudra aller gagner au Club de Bruges. "On est en Champions Play-offs, les matchs nuls n'arrangent personne. Surtout à 4 journées de la fin", a continué Puertas. "Si contre Bruges, ce sera un rendez-vous décisif ? C'est clair ! C'est pour ce genre de matchs qu'on joue au football. Il faut profiter de ces matchs, ce sont des véritables finales."

En attendant, l'Union aura un match tout aussi important (voire plus) ce jeudi, en finale de la Coupe de Belgique face à l'Antwerp. "Jouer cette finale, c'est quelque chose d'incroyable. Je me réjouis déjà d'y être. Rien que pour les supporters, on doit aller la chercher", a continué Puertas, qui sait que l'Antwerp montrera un autre visage que dans ces Play-offs. - battu 0-3 puis 4-1 par l'Union.

"Je ne pense pas que ce sera le même Antwerp que celui des deux derniers matchs (contre nous). On sort de deux victoires, donc psychologiquement il y a un petit avantage."

Même son de cloche du côté de Gustaf Nilsson. "C'est une finale, on sait que ça va être dur. Ce sera un match totalement différent. Nous devons être extrêmement concentrés", nous a expliqué l'attaquant suédois.