Stijn Stijnen rate le Tour final avec le Patro Eisden : "La déception est énorme"

Samedi soir, le Patro Eisden s'est incliné dans un match tumultueux contre Tirlemont (1-0). Avec cette défaite, l'équipe de Stijn Stijnen rate le Tour final et la possibilité de monter en D1B. C'est un coup dur pour les Limbourgeois.

Au final, ce sont Liège, Knokke, Dessel et Dender qui disputeront les Playoffs en Nationale 1. Seuls Liège et Dender ont obtenu la licence pour la D1B et peuvent donc monter. Le Patro Eisden a été mis hors course après un match tumultueux à Tirlemont. Mombongo a reçu son deuxième jaune au début du match. Dans les derniers instants, Bounou a été le deuxième joueur du Patro à recevoir le rouge. Stijn Stijnen a également été exclu en fin de rencontre après avoir trop protesté.

"Si vous faites sortir un joueur après vingt minutes d'un match où il ne s'est rien passé de spécial, il ne faut pas s'étonner que les frustrations surgissent et que les choses se précipitent", a déclaré Stijnen à ROB TV après la rencontre. "Alors vous montrez que vous n'êtes pas capable de diriger de tels matchs. La déception est énorme, je suis vraiment désolé pour mon groupe. Ils ont travaillé de manière fantastique et ont réalisé une grande saison. Ils sont embêtés par d'autres choses... C'est désagréable, mais dans le football, il faut aussi faire face à cela. "