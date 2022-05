Officiel : Seraing se sépare de Jean-Louis Garcia

Malgré le maintien, le Français n'est plus le coach des Métallos.

Dans la foulée du maintien en Pro League après le barrage face au RWDM, le RFC Seraing a annoncé la fin de sa collaboration avec Jean-Louis Garcia.

Arrivé au début de l'année 2022 pour remplacer Jordi Condom, le Français ne faisait pas l'unanimité en interne. Le club a publié un long communiqué où il a expliqué que les deux parties s'étaient séparées d'un commun accord et que Garcia avait fait part de son souhait de se rapprocher de sa famille, en France.

"L’aventure commune entre le RFC Seraing et Jean-Louis Garcia s’arrête ici. Les deux parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration d’un commun accord. En effet, après cinq mois intenses et riches en émotions, le natif d’Ollioules a fait part de son souhait de retrouver la France afin de se rapprocher de sa famille.

Âgé de 59 ans, Jean-Louis Garcia quitte la Belgique avec le sentiment du devoir accompli. Arrivé au début de l’année 2022, il avait pour objectifs de maintenir le club en Jupiler Pro League et de contribuer à la progression et au développement des nombreux jeunes éléments constituant l’effectif sérésien. Ces deux missions sont totalement réussies !

En effet, sous sa houlette, plusieurs joueurs sont parvenus à progresser et franchir de nouveaux paliers, et aussi et surtout, grâce à son succès en barrages face au RWD Molenbeek, le RFC Seraing débutera bel et bien l’exercice 2022-2023 au sein de l’élite nationale belge, pour la deuxième année consécutive. Un final en apothéose donc !

Le RFC Seraing tient à remercier Jean-Louis Garcia pour ces cinq mois et à lui souhaiter le meilleur pour la suite de sa carrière."