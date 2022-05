Allan Saint-Maximin se paye un coéquipier: "Je n'ai rien à envier à Sadio Mané"

L'ailier français de 25 ans n'a jamais caché son envie de rejoindre un grand club du championnat anglais.

Malgré le récent rachat de Newcastle par des fonds publics d'investissement d'Arabie Saoudite et une refonte de l'effectif qui a débuté depuis quelques mois désormais, un joueur reste au centre du projet de reconquête des sommets de Premier League : Allan Saint-Maximin. L'ailier français, persuadé depuis quelques années qu'il a le niveau pour évoluer un cran au-dessus, a venté ses propres qualités dans un entretien réservé à So Foot. "Ceux qui ont joué avec moi savent très bien qu'en termes de qualité pure, je n'ai rien à envier à Sadio Mané. Le jour où j'aurai un joueur capable de finir les actions, je vais faire des saisons à 10-15 passes décisives, et je changerai de dimension dans la tête des gens."

Joelinton, l'attaquant brésilien titulaire à Newcastle, appréciera le compliment.