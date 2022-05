Amadou Onana, une sélection importante au meilleur moment ?

Deux nouveaux visages feront donc leur apparition chez les Diables Rouges la semaine prochaine, pour les rencontres de Ligue des Nations : Loïs Openda et Amadou Onana. Tous deux auront le Qatar en tête.

Amadou Onana aura pris son mal en patience cette saison, tant au LOSC qu'en sélection. Transféré l'été dernier de Hambourg à Lille, il aura au final disputé une saison plus que satisfaisante pour une première expérience en Ligue 1 (41 apparitions toutes compétitions confondues), mais n'était pas toujours une option pour le onze de Jocelyn Gouvernnec. Pire : milieu de terrain de formation, il a parfois été trimballé à gauche à droite, utilisé comme 10 ou comme défenseur central. Pas l'idéal pour étaler ses qualités.

C'est cette polyvalence, cependant, qui a également convaincu Roberto Martinez. "Il est polyvalent et peut jouer à plusieurs positions, mais en Espoirs, il s'est surtout épanoui au poste de milieu défensif. L'idée est de le faire évoluer en 6", souligne cependant le sélectionneur, et cela rassurera certainement le joueur. On imagine en effet mal Onana jouer un rôle derrière l'attaquant ou dans la défense chez les Diables Rouges. En tant que milieu défensif, cependant, Amadou a une carte à jouer à un poste où son profil très puissant manque un peu.

Une sélection au meilleur moment...

Pour plusieurs raisons, cette sélection d'Amadou Onana arrive à point nommé. Tout d'abord, dans cette revue large d'effectif (32 sélectionnés), la concurrence n'est pas énorme au milieu de terrain derrière les cadres. Seuls Witsel et Dendoncker font office de 6 purs. Avec quatre matchs en 10 jours, Onana peut donc espérer du temps de jeu. Les absences de Sambi Lokonga et Mangala lui permettront de prendre un peu d'avance sur eux en vue du Qatar s'il preste bien. On sait notamment que Martinez n'est pas du tout fan de Sambi...

D'un point de vue un peu plus cynique, cette sélection permet également de prendre de court...les autres nations pouvant appeler Onana. On le sait : le jeune lillois a de l'ambition et un plan de carrière clair. La Belgique, top 5 mondial, est donc son choix n°1 sur le plan sportif et son choix du coeur. Mais Amadou Onana est né à Dakar, et le Sénégal a également beaucoup d'attrait en tant que champion d'Afrique récent. Le joueur retourne régulièrement dans son pays d'origine et y a de réelles racines. Si les Lions de la Teranga étaient venus frapper à la porte, le choix aurait été difficile. Même constat pour le Cameroun, pays du père d'Amadou, qualifié pour le Mondial. Cela ne trompe pas : après l'annonce de la sélection de Martinez, les médias des deux pays relaient l'information en soulignant le choix du joueur. Tant mieux pour nous...