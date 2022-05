Cagliari descend en Serie B, Salernitana réussit son incroyable opération maintien

Cagliari n'avait qu'une chose à faire ce soir : gagner. Face à Venezia, déjà assuré de descendre, les Rossoblu ne sont pas parvenus à inscrire le but qui leur aurait permis de se maintenir, puisque dans l'autre rencontre Salernitana s'est faite étriller 0-4 par Udinese.

Champion d'Italie en 1970, Cagliari descend ainsi en Serie B après 6 ans passés dans l'élite. Condamné par nombre d'observateurs, Salernitana réalise un véritable exploit, aux airs de miracle...

Salernitana players on the bench watching the Venezia vs. Cagliari match to determine their future. 👀😂 pic.twitter.com/AM9p57j9NI