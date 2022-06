Roméo Lavia dans le viseur de deux clubs anglais

Le Diablotin fait jusqu'ici le bonheur de l'équipe réserve de Manchester City. À 18 ans, il avait été élu joueur de l'année la saison passée, et a encore été champion avec les U23 des Skyblue cette saison.

Roméo Lavia intéresse fortement Leeds United et Southampton, selon The Athletic. Les deux clubs apprécient beaucoup le milieu de terrain de Manchester City. Toutefois, les Skyblues n'ont pas envie de laisser partir le Belge âgé de 18 ans très apprécié chez les Citizens. De plus, beaucoup de personnes du club pensent qu'il aura un jour le niveau requis pour jouer au sein de l'équipe première. Le Diablotin a fait ses débuts avec l'équipe de Pep Guardiola lors de la Carabao Cup de la saison dernière contre Wycombe Wanderers et a également participé à la FA Cup.

Toutefois, Leeds sait que le champion d'Angleterre en titre est très intéressé par Kalvin Phillips, et Lavia pourrait devenir une monnaie d'échange si Man City venait à faire une offre pour l'international anglais.