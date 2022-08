Officiel : Alvaro Gonzalez va retrouver Rudi Garcia

Alvaro Gonzalez (32 ans) s'est officiellement engagé en faveur d'Al-Nassr où il retrouvera l'entraîneur Rudi Garcia. L'Espagnol deviendra le coéquipier d'un autre ancien Marseillais, à savoir le Brésilien Luiz Gustavo.

