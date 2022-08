Ligue 1 : le Monaco de Philippe Clement giflé par Troyes

Les Monégasques ont vécu une soirée cauchemardesque quelques jours seulement après le beau match nul au PSG.

Soirée à oublier pour Monaco et Philippe Clement. Les Monégasques se sont lourdement inclinés ce mercredi 2-4 face à Troyes.

Tout avait pourtant bien commencé pour l'ASM qui avait ouvert le score dès la 10e minute via Maripan. A la 22e, Tardieu remet les deux équipes à égalité mais le véritable tournant de la rencontre fut inévitablement l'exclusion du buteur monégasque Maripan.

Odobert et Baldé se sont par la suite chargés de mettre Troyes sur de velours. Fofana réduisait la marque pour Monaco avant que Salmier ne fasse 2-4. Après le beau match nul au PSG, les Monégasques ont vécu un dur retour à la réalité...

Dans les autres rencontres, on notera la victoire de Lyon 2-1 face à Auxerre. De leur côté, Sels et Strasbourg ont concédé le match nul 1-1 à Nantes alors que le Reims de Maxime Busi s'est imposé 2-4 à Angers (grâce notamment à un but de l'ex-Genkois Ito).