Battu par La Gantoise, Anderlecht n'écarte pas les doutes du derby

C'est un Sporting mauve pâle qui s'est incliné ce jeudi contre La Gantoise et va devoir se reprendre d'urgence.

Tout va très vite en football : la qualification contre les Young Boys a été arrachée dans la douleur, et la défaite à l'Union Saint-Gilloise est venue souligner les manquements entrevus. Une défaite dans ce match en retard contre Gand noircirait un peu le tableau du début de saison. D'autant que le Lotto Park frémit d'enthousiasme : Jan Vertonghen est en approche, certains assuraient même qu'il serait présenté en avant-match. Il n'en sera rien.

On l'avait vu au Parc Duden, le milieu du RSCA manque de présence, et Hong Hyun-Seok en profite presque très vite en remontant plein axe après un beau déboulé de Torunarigha. Sa frappe alerte Van Crombrugge (3e). Le Sud-Coréen mettra le feu à intervalle régulier dans la défense. Anderlecht a la possession, mais doit compter sur les accélérations de ses feux follets. Fabio Silva court beaucoup, Verschaeren prend trop souvent la mauvaise décision. Il faut une phase arrêtée pour créer un vrai danger : Hannes Delcroix trouve le poteau sur corner (16e).

© photonews

Hors frappes lointaines (Murillo, puis Vadis frôlent le poteau à leur tour), rien à se mettre sous la dent en première période. Mais c'est le RSCA qui passe près de la correctionnelle : Sven Kums envoie une volée fantastique sous la latte, qui rebondit devant la ligne. Au rebond, Hjulsager sert Depoitre, qui la met au fond...mais le Danois était hors-jeu (37e). Gand mène aux points à la pause.

Vertonghen et Diawara vont faire du bien

La seconde période ne verra pas de véritable réaction du Sporting. Absent dans l'entrejeu, imprécis devant, Anderlecht est surtout très mauvais à la relance avec un Hoedt qui balance brique sur brique au grand déplaisir du public. La Gantoise en profite, se montre dangereuse : Hjulsager force Van Crombrugge à un nouvel arrêt (55e). Parfois, un éclair : Murillo se joue de Hong, sert Refaelov qui envoie un ballon piqué...à côté (64e).

© photonews

Ce qui devait arriver à force d'être dans son rectangle arriva : le RSCA commettra l'erreur fatale, à savoir une main malheureuse de Kana devant Hong. Le penalty est sifflé après vérification du VAR, et Hugo Cuypers allume les filets (68e, 0-1). Il n'y aura pas de réelle révolte avant les dernières minutes, et l'un ou l'autre centre vaguement dangereux de Raman (85e) ou Murillo. La vraie frayeur sera pour Van Crombrugge sur une relance plein axe. Sans idées, Anderlecht est à nouveau battu, et devra espérer que les nouvelles recrues ne déçoivent pas.