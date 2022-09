Cela est enfin officiel : Jan Vertonghen rejoint le Sporting d'Anderlecht.

Il ne manquait donc plus que l'officialisation. Arrivé ce jeudi en Belgique, Jan Vertonghen (35 ans) a passé ses test médicaux avec succès puis a signé un contrat de deux ans avec les Mauves. Cela a certes un peu traîné dans la phase finale, mais que les supporters se rassurent : le recordman de sélections avec les Diables Rouges est bien là !

Après des passages à l'Ajax, Tottenham et dernièrement au Benfica Lisbonne, Vertonghen apportera donc son énorme expérience à la défense et à la jeune formation mauve. Il portera le numéro 14.

"Jan Vertonghen est le dernier renfort du Royal Sporting Club Anderlecht qui fera très bientôt ses grands débuts dans le championnat belge en mauve et blanc", a communiqué le RSCA. "À 35 ans, Jan Vertonghen jouera pour la toute première fois dans le championnat belge. Au RSC Anderlecht, il apportera une bonne dose d'expérience dans un groupe jeune et il constituera un atout très important pour la défense des Mauve et Blanc."

"Il y a déjà eu des contacts avec le RSC Anderlecht par le passé, mais toutes les pièces du puzzle se sont soudainement mises en place. Je suis le projet du club depuis un certain temps déjà et je suis convaincu qu'avec mon expérience, je peux apporter quelque chose à ce groupe. C'est tout simplement la bonne étape dans ma carrière et j'ai vraiment hâte de disputer mon tout premier match au Lotto Park", a réagi Vertonghen.