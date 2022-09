Qui cèdera sa place à Jan Vertonghen ?

Jan Vertonghen est un joueur du Sporting d'Anderlecht. Personne n'aurait parié là-dessus en début de mercato. Un sacré coup de Peter Verbeke, et une arrivée qui va chambouler la hiérarchie en défense.

L'Antwerp et Bruges avaient frappé fort en attirant Toby Alderweireld et Dedryck Boyata. Le RSC Anderlecht leur a répondu, et de quelle manière. Le Diable Rouge le plus capé de l'histoire (139 caps) débarque au Lotto Park. Jan Vertonghen s'inscrit d'ores et déjà parmi les plus gros transferts de l'histoire du RSCA en termes d'image. Derrière Vincent Kompany et aux côtés de "coups" comme les arrivées de Lorenzo Staelens ou Ahmed Hassan à l'époque, en termes d'image. Peut-être bien un cran au-dessus tant Vertonghen est un pilier de la "génération dorée" des Diables, un nom que l'on aurait pas vraiment imaginé évoluer en D1A.

Si Vertonghen arrive gratuit, preuve aussi du respect dont il disposait à Benfica, il coûtera naturellement une fortune au RSCA en termes de salaire. Et à 35 ans, avec une Coupe du Monde littéralement au tournant, il vient pour jouer. On ignore s'il sera capable d'enchaîner les matchs, mais on l'imagine mal se contenter "d'intégrer la rotation" : dans les matchs qui comptent, Vertonghen sera là. Reste à voir aux dépens de qui.

Zeno Debast n'a rien à craindre

Une chose est sûre : le jeune Zeno Debast n'a, a priori, rien à craindre. Installé à droite du trio défensif, il est impeccable depuis le début de saison et n'a pas le profil de Vertonghen, qui est plutôt destiné à la gauche de la défense ou à l'axe, en tant que patron. Debast pourra donc continuer sa fulgurante progression aux côtés d'un mentor d'un autre calibre que Wesley Hoedt.

Delcroix ou Hoedt ?

Reste désormais à voir si Jan Vertonghen arrive pour remplacer Hannes Delcroix ou Wesley Hoedt. En sélection, Delcroix est vu comme l'une des options pour...succéder à Jan : un défenseur gaucher, élégant, doué techniquement. Les profils se correspondent. Mais alors que Hannes Delcroix semble prendre ses marques et enfin enchaîner les rencontres, libre de toute blessure, on imagine mal Mazzù l'écarter et on imagine mal Anderlecht apprécier qu'il perde du temps sur le banc. Delcroix lui-même sait que la Coupe du Monde est proche et qu'il a ses chances : il le vivrait mal.

Alors, Wesley Hoedt sera-t-il victime de l'arrivée d'un nouveau défenseur d'expérience ? Tout semble l'indiquer. Jan Vertonghen est un bien meilleur footballeur que le Néerlandais, qui a encore été absolument catastrophique à la relance ce jeudi. Tout ce que le Lotto Park déteste, même si le public est prompt à crier "Hoedt, Hoedt, Hoedt" dès qu'il tente un improbable coup-franc lointain ou place un taquet. Le caractère de Wesley Hoedt est également sujet à caution. L'ancien de l'Antwerp s'est pris le nez avec un autre Wesley, Sonck, à la fin du match, n'ayant pas apprécié les critiques de l'ex-international belge. On l'imagine mal apprécier de se faire recadrer en match par Vertonghen - ou pire, on l'imagine mal hurler sur Sterke Jan comme il le fait avec les jeunes de Neerpede...