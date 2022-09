Mazzù espère que Vertonghen aidera le vestiaire : "Nous avons besoin de confiance et il peut en amener"

Ce n'est pas encore officiel, mais Felice Mazzù n'a pas fait semblant. Jan Vertonghen a un accord avec Anderlecht, et sera annoncé demain. Le timing, juste après la défaite, était de toute façon un peu délicat. L'arrivée du Diable Rouge réjouit cependant Mazzù.

La seconde défaite consécutive du Sporting d'Anderlecht (voire la troisième, si l'on compte les Young Boys) peut laisser des traces. Elle a en tout cas souligné des défauts criants déjà présents à l'Union : une relance approximative, une défense fébrile et le vide au milieu. Pour ce dernier souci, Amadou Diawara a signé. Pour rendre la défense plus sereine et plus propre à la relance, Jan Vertonghen arrive. En attendant, Felice Mazzù analyse calmement.

"Nous n'avons cadré qu'une frappe. Même s'il y a aussi cette grosse occasion de Refaelov qui peut faire basculer le match", pointe-t-il. "Cependant, ce que je remarque, c'est un manque de confiance. Le principal problème était l'absence de liant entre les lignes. Nous avons joué trop bas, la distance entre la défense et l'attaque était trop grande", regrette Mazzù. "Il n'y avait jamais personne dans le rectangle pour créer le danger".

Vertonghen pour la culture de la gagne ?

S'il y a des soucis offensifs, on ne s'attend cependant pas à ce que Vertonghen les règle. Mais tout est lié, à en croire le coach d'Anderlecht. "Nous ne défendons pas mal, mais c'est offensivement que le bât blesse. Nous devons retrouver la confiance et le seul remède, c'est la victoire. Vertonghen peut aider en ce sens. Dans le coaching, surtout", affirme Felice Mazzù."C'est évident qu'il va nous amener quelque chose. J'ai confiance en ce groupe, mais Jan va amener son expérience pour enrayer la spirale négative".