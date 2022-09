Jan Vertonghen : "Après Anderlecht, ce sera fini"

Le nouveau joueur surprise d'Anderlecht s'est exprimé sur son arrivée et la suite de sa carrière.

"Comme je l'ai dit, je veux contrôler quand je commence et quand j'arrête", a déclaré Jan Vertonghen en conférence de presse ce vendredi. "Ils m'ont donné ici deux ans de contrat et je pense qu'ensuite c'est fini."

Avec la Coupe du monde dans quelques mois, c'est aussi une grande décision au vu de son statut chez les Diables. "J'ai parlé à Roberto (Martinez), oui. Mais il me connaît. Je veux jouer beaucoup et j'aime toujours le football. Il ne m'a pas poussé dans une certaine direction", a répondu Vertonghen. "Je n'ai pas eu peur pour la Coupe du monde parce que le joueur qui était à ma position (au Benfica) était blessé pour deux mois. Donc, j'allais jouer. Mais c'est la fierté et je veux être important pour l'équipe et j'avais un peu perdu ça là-bas. Je ne suis pas quelqu'un qui veut juste s'asseoir et prendre son argent. Je suis encore comme un petit garçon."

"J'ai parlé avec Toby (Alderweireld), c'était un peu de l'intimidation dans les deux sens. Mais j'ai beaucoup parlé avec Dries (Mertens) parce que nous étions dans la même situation au même moment de nos carrières. Je sais que je n'en ai pas pour très longtemps non plus. Nous étions sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses."

Sur son rôle à Anderlecht

A 35 ans, Vertonghen devra donc être un leader et guider les jeunes. "Je pense qu'ils attendent cela de moi, mais je ne vais pas les forcer", a-t-il répondu. "Cela ne peut se faire que naturellement, comme je l'ai fait tout au long de ma carrière. Je suis toujours aussi passionné. Je veux partager mon expérience à ma façon. Pas seulement avec les défenseurs, mais aussi avec les milieux de terrain et les attaquants. Je sais qu'ils attendent de moi que je les guide dans cette voie."

Il a également eu l'occasion, malgré le fait qu'il devait finaliser son transfert, de regarder la prestation de ses nouveaux coéquipiers de ce jeudi (défaite 0-1 contre La Gantoise). "J'ai vu que ce n'était pas très bon. Mais je connais le noyau et je vois aussi qu'il y a beaucoup de qualité ici. C'est une équipe talentueuse".