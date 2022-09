Accord trouvé entre Anderlecht et Jan Vertonghen !

Ces dernières heures, cela s'est confirmé : Jan Vertonghen va signer à Anderlecht. Le défenseur de 35 ans est arrivé ce jeudi en Belgique.

Ce soir, pour la rencontre au Lotto Park face à La Gantoise (0-1), Vertonghen n'a pas fait la surprise de donner le coup d'envoi ou de se présenter après le coup de sifflet final. Il négociait en effet encore avec le board bruxellois.

Mais que les supporters d'Anderlecht se rassurent : Fabrizio Romano annonce qu'un accord aurait été trouvé. Anderlecht est plus proche que jamais de réaliser l'un des coups les plus retentissants de ces dernières années.

Anderlecht are finally set to sign Jan Vertonghen, deal agreed and now set to be completed. 🚨 #DeadlineDay #Anderlecht pic.twitter.com/5jrRWLE7Eu