Suite au décès de la reine Elizabeth II, les matchs de Premier League pourraient être reportés

Le Royaume-Uni va respecter un deuil national de 10 jours suite au décès de la reine d'Elizabeth II. Ce jeudi déjà, les clubs anglais engagés en compétition européenne ont respecté une minute de silence poure rendre hommage à leur reine.

Les clubs de Premier League pourraient même faire l'impasse sur la prochaine journée de championnat. En effet, le rédacteur en chef du Times, Henry Winter, annonce que les rencontres de la prochaine journée de PL devraient être reportées.

Certaines rencontres de divisions inférieurs ont d'ailleurs officiellement déjà été reportées.

This weekend's @premierleague and @EFL games will surely be postponed following the death of The Queen.