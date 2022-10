Antonio Conte tacle indirectement sa direction : "Nous n'avons pas une profondeur de banc suffisante"

Le tacticien italien a regretté le manque de joueurs à sa disposition après la défaite (1-2) face à Newcastle.

Tottenham vient d'enchaîner sa deuxième défaite consécutive. Les Spurs sont inconstants depuis le début de la saison. A ces mauvais résultats, le coach Antonio Conte a amené tant une explication qu'une crainte après la défaite face à Newcastle.

"Ma seule préoccupation en ce moment, c'est de croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de blessure. Nous ne sommes pas une équipe avec une profondeur d'effectif suffisante pour affronter des compétitions comme la Premier League et la Ligue des Champions, et je ne dis pas cela contre le club. Nous connaissions cette situation", a déclaré Conte - selon L'Equipe.

"J'ai parlé avec le club et si vous vous souvenez bien, au début de la saison, je vous ai dit que nous devions avancer étape par étape, que nous avions besoin de temps et de patience et que nous devions avoir deux ou trois fenêtres de transfert pour former une équipe qui soit compétitive pour jouer dans deux compétitions importantes comme la Premier League et la Ligue des champions."

Un aveu d'impuissance à peine caché ? Tottenham joue en tout cas contre le Sporting Portugal ce mardi en Ligue des Champions, et se doit de garder la tête du groupe.