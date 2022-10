Carlo Ancelotti répond aux critiques de Thibaut Courtois : "Il n'a pas été sévère"

Le coach italien n'a pas donné tort à son gardien, auteur d'un coup de gueule après la défaite (3-2) face au RB Leipzig en Ligue des Champions.

"Cela nous arrive parfois... On s'est endormi, sans intensité et ça, vous le payez. Le coach nous avait prévenu et c'est quand même arrivé. On ne peut pas mal défendre comme ça. Le coach avait déjà prévenu et j'en avais peur, on n'était pas dans le match, on a perdu des duels et c'est à cause d'un manque d'intensité", avait déclaré Courtois après la défaite face aux Allemands.

"Ce que Thibaut a dit ne m'a pas semblé être une critique sévère. Il a dit que nous devrions être plus agressifs et concentrés. C'était juste et je ne pense pas que ce soit une critique sévère. Parfois, on apprend plus d'une défaite que de dix victoires consécutives", a alors répondu Carlo Ancelotti en conférence de presse.

Ne comptez pas sur Don Carlo pour aller à l'encontre de ses joueurs, et encore moins de son Muro.