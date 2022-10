Lois Openda veut croire en ses chances de disputer la Coupe du Monde

Monté au jeu ce vendredi soir, l'attaquant du RC Lens a signé un triplé.

Que ça fait du bien ! Dans une période creuse de six rencontres sans trouver le chemin des filets, Lois Openda avait pris place sur le banc pour la rencontre opposant le RC Lens à Toulouse. Monté en cours de match, l'attaquant de 22 ans a signé un triplé, permettant aux siens de s'imposer 3-0. "C'est mon premier triplé avec le RC Lens, devant tous les fans, on reste deuxième, on prend les trois points, c'est une belle soirée pour moi. Ce n'était pas facile, ces six derniers matchs, mais j'avais le soutien des coéquipiers et du coach. Mais ça ne doit pas se terminer, ça doit continuer. J'avais aussi cette rage de marquer pour moi, pour un de mes proches qui est décédé. J'étais concentré et là dès ma première minute. C'est beaucoup d'amour pour ces supporters-là. Mes coéquipiers, ça se voit qu'ils étaient contents. C'est ça qui fait qu'on a un bon état d'esprit et qu'on va tous de l'avant" a-t-il déclaré au micro de Prime Vidéo.

Dans une attaque nationale où Christian Benteke joue désormais en MLS, où Michy Batshuayi souffle le chaud et le froid et où Romelu Lukaku se remet d'une blessure musculaire, il semble clairement y avoir une chance que Lois Openda dispute la Coupe du Monde. "La Coupe du monde ? C'est pas mal de marquer un triplé pour un attaquant. Il faut continuer à faire des performances, il reste deux matchs avant la sélection."