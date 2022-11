Les ambitions de Benzema pour la Coupe du monde

Le Ballon d'Or va disputer sa deuxième Coupe du monde, 8 ans après l'édition brésilienne.

Le buteur du Real Madrid sera en tout cas "prêt" et plus que jamais motivé pour ce grand rendez-vous. "On aime jouer au foot, tout le monde aime jouer au foot et ça ne s'arrête jamais. Le problème, c'est qu'on n'est pas des machines. Il faut toujours être à 100% et jouer tous les trois jours à un moment il y a des blessures c'est obligatoire. Surtout mentalement c'est difficile, mais on ne peut pas changer et c'est comme ça", a expliqué Benzema dans une interview accordée à Téléfoot.

"On sait ce que ça représente une Coupe du monde. Pressé que ça commence. Tous les Français pensent la même chose : sur le papier on est les meilleurs (du groupe). On ne doit pas se cacher car on a tellement de talents dans cette équipe. Le football, c'est toujours pareil : c'est 11 contre 11 sur un terrain. Donc, il va falloir prendre nos adversaires avec ambition déjà, respecter son adversaire et tout faire pour gagner nos trois matches."

La France aura la dure tâche de remettre en jeu sa couronne mondiale. "Il faut montrer qu'on est les favoris et qu'on a envie de gagner Pas de stress mais envie de commencer, de participer", a déclaré un Benzema qui a envie de montrer qu'il "mérite" d'être en Equipe en France, mais qui reste surtout la tête sur les épaules. "La 3e étoile ? Forcément, j'y pense comme tout le monde, mais je ne me dis pas : 'Je veux participer à la Coupe du monde et il faut que je la gagne' (...) Après, maintenant, on va essayer d'aller chercher la Coupe du monde. En tous cas dans ma tête, c'est de faire une grande Coupe du monde, marquer des buts, faire des passes décisives, montrer tout ce que je suis capable."