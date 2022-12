Surprise : Guillermo Ochoa en route vers la Série A !

Le portier international mexicain va s'offrir un nouveau défi en Europe, à 37 ans.

Au mois de juillet 2017, Guillermo Ochoa rejoignait les rangs du Standard de Liège en provenance de Malaga. Deux saisons et 86 rencontres plus tard, le portier international mexicain (135 sélections) quittait Sclessin pour prendre la direction du Mexique et du Club América. Alors qu'on le pensait parti pour terminer sa carrière dans ses contrées natales, le portier de 37 ans se dirigerait vers un nouveau défi... en Europe.

En effet, selon les informations du journaliste italien Fabrizio Romano, Guillermo Ochoa prendrait la direction de la Salernitana, en Série A ! Une destination surprenante pour celui qui vient de disputer la Coupe du Monde 2022. Il va rejoindre le 12e du championnat italien et ancien club de Franck Ribéry gratuitement, dès cet hiver. Le transfert serait déjà bouclé.