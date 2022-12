La FifPro vole au secours du "traître" Rick Karsdorp 

Jugé comme un traître par José Mourinho, le Néerlandais n'est plus en odeur de sainteté du côté de l'AS Roma. À tel point que le joueur n'a pas été retenu pour participer à la tournée amicale de son club, organisée au Japon le mois dernier.

Le syndicat des joueurs, la FifPro, trouve que cette situation est inacceptable et a donc pris la défense de Rick Karsdorp. "Nous condamnons fermement le traitement réservé par l’AS Roma à Rick Karsdorp, qui a été victime d’une campagne de harcèlement sur les réseaux sociaux ces dernières semaines. Karsdorp a été publiquement accusé d’être un "traître", un terme offensant et sans fondement, pour lequel la direction du club ne s’est pas excusée et les fans l’ont confronté, lui et sa famille, à plusieurs reprises. Il a fait l’objet d’un dossier disciplinaire injustifié."

"Ces actes sont un moyen de détourner l’attention des récentes mauvaises performances du club et visent à exercer une pression excessive sur le joueur. Ce comportement est incompatible avec le règlement de la FIFA sur le statut et le transfert des joueurs. Karsdorp bénéficie du plein soutien de la FifPro et du syndicat néerlandais des joueurs, VVCS", peut-on lire dans le cmmuniqué.

Le secrétaire général de la FifPro, Jonas Baer-Hoffman a également réagi. On ne saurait trop insister sur le fait que les joueurs sont avant tout des employés de leurs clubs et que les clubs ont donc le devoir de prendre soin d’eux. Nous demandons au club d’honorer ce devoir de diligence immédiatement, et de veiller à ce que Rick Karsdorp soit traité équitablement, et que ses droits soient respectés. Il n’est pas acceptable qu’un club isole un joueur et le traite différemment de ses coéquipiers."