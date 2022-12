Officiel : l'ancien gardien du Standard, Ochoa, retourne en Europe

A 37 ans, le gardien mexicain s'est trouvé un nouveau challenge surprenant.

Auteur d'une Coupe du monde à nouveau remarquée malgré l'élimination du Mexique en phases de poules, Guillermo Ochoa a officiellement signé un contrat le liant avec la Salernitana jusqu'en juin 2023. Une option de prolongation pour une année supplémentaire est incluse dans le deal.

Il quitte ainsi le CF America et retourne sur le Vieux Continent, où il aura fait ses classes à Ajaccio, Malaga et Grenade, mais également au Standard de Liège, avec qui il compte 86 matchs et une victoire en Coupe de Belgique.