Loïs Openda devrait être titulaire face au PSG

L'attaquant vit une situation délicate à Lens.

Après quatre matchs débutés en tant que remplaçant (sa dernière titularisation en Ligue 1 remontant au 22 octobre), Loïs Openda devrait à nouveau être aligné dès le coup d'envoi pour la réception du PSG ce dimanche soir. Selon les informations du journal L'Equipe, son coach Franck Haise devrait l'aligner en vue de profiter des espaces laissés par les Parisiens.

En face, Christophe Galtier doit composer sans Neymar, suspendu, et Lionel Messi, pas encore retapé de la Coupe du Monde. La rencontre est importante puisque Lens est le dauphin du PSG, sept points séparant les deux équipes. Pour Loïs Openda, l'occasion est également belle pour reprendre confiance : ses quatre matchs consécutifs avec un but marqué en août et en septembre semblent déjà loin.