La retraite ou une dernière saison à Anderlecht ? Jan Vertonghen annonce quand il prendra sa décision

Jan Vertonghen est toujours dans le doute quant à la saison prochaine. Il semble toujours hésitant à l'idée de prolonger.

Depuis plusieurs mois, la prolongation du contrat de Jan Vertonghen est un cheval de bataille de la direction d'Anderlecht. Surtout vu le transfert plus que probable de Zeno Debast au Sporting Portugal.

A 37 ans, le Diable Rouge hésite toujours entre raccrocher les crampons après l'Euro pour éviter la saison de trop, ou encore jouer une dernière année au Lotto Park. Mais le suspense va bientôt prendre fin, comme il l'explique à La Dernière Heure.

"Je prendrai la décision de mon avenir d’ici un mois. Je ne veux pas être perturbé par ça pendant la préparation à l’Euro. Je suis encore au club cette semaine et nous allons encore en parler. Il y a déjà eu une bonne discussion, mais le championnat était dans une phase tellement importante qu’on avait d’autres choses en tête" déclare-t-il.

La peur d'être un boulet

Vertonghen affirme avoir encore l'envie mais il lui faudra maintenir son niveau : "Je ne veux pas faire l’année de trop, même si je me sens bien. Nous avons joué à un bon niveau cette saison et nous serons européens la saison prochaine. Le niveau ne me fait pas peur, mais je ne veux pas être un boulet pour Anderlecht. C’est plus ça qui m’effraie. Je veux donner à Anderlecht ce qu’il mérite".

Au plus tôt la décision tombera, au mieux cela sera pour la direction anderlechtoise, qui fait face à un mercato important et aimerait y voir plus clair.