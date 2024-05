"C'est une situation difficile" : Roberto Martinez sous le feu des critiques au Portugal

Les sélections pour un grand tournoi font toujours couler beaucoup d'encre. Le Portugal ne fait pas exception à la règle.

Cette après-midi, Roberto Martinez a dévoilé les 26 noms qui défendront le Portugal à l'Euro cet été. Comme à chaque fois, le noyau renseigne quelques beaux noms, avec les présences de Joao Félix, Bernardo Silva, Rafael Leao, Vitinha, Ruben Dias ou encore Gonçalo Ramos.

Mais le vivier portugais est si grand que plusieurs joueurs qui auraient fait le bonheur de bon nombre de sélections sont restés sur le carreau. Matheus Nunes (Manchester City) ou André Silva (Leipzig) ne sont par exemple pas repris.

Le sélectionneur a justifié ses choix en conférence de presse : "Être appelé à l’Euro représente le travail des 18 derniers mois. Il a fallu prendre des décisions difficiles pour avoir une équipe équilibrée avec toutes les options dont nous avons besoin" déclare-t-il, dans des propos relayés par La Dernière Heure.

Roberto Martinez n'aime pas les invités de dernière minute

Comme chez les Diables Rouges, son conservatisme est pointé du doigt. Outre Cristiano Ronaldo, des éléments exilés en Arabie Saoudite comme Ruben Neves ou Otavio font débat : "Le niveau de compétition n’est pas un problème, c’est plutôt une question de nombre de minutes, de matchs, de moment personnel et de rôle dans l’équipe nationale".

Et ce n'est pas tout : comme à chaque fois, les vieilles querelles de village refont surface entre les clubs. Du côté du Sporting Portugal, récent champion national, on s'étonne de ne compter qu'un seul représentant.

"C'est une situation difficile. Avec mon expérience et ma façon de travailler, il était impossible pour un joueur d’intégrer cette liste s’il n’a fait partie d'aucun des six derniers rassemblements. Je pense que nous avons beaucoup de joueurs. Trincão et Pedro Gonçalves ont fait une saison exceptionnelle à Lisbonne, mais ils n’ont pas eu de chance en manquant le rassemblement du mois de mars" conclut-il, cité par le média Trivela.

Versés dans le groupe de la République Tchèque, la Géorgie et la Turquie, les Portugais se sont signalés par un 30 sur 30 dans leur campagne de qualification.