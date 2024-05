Kasper Schmeichel a sans doute déjà joué son dernier match au Lotto Park : Anderlecht croise les doigts pour son successeur

Sauf retournement de situation, Kasper Schmeichel devrait quitter Anderlecht cet été. Les Mauves intensifient les négociations pour le remplacer.

Le fait de voir plusieurs gardiens cités à Anderlecht ces dernières semaines n'est pas anodin : Kasper Schmeichel est sur le départ, La Dernière Heure confirme que le Danois jouera vraisemblablement son dernier match en mauve dimanche prochain

Après le gardien du Bayern Munich Daniel Peretz, c'est Koen Casteels qui est évoqué avec insistance depuis quelques jours pour assurer la succession de Schmeichel, qui n'avait signé que pour une saison.

Casteels pour succéder à Schmeichel ?

Le quotidien révèle que le gardien de 37 ans a négocié une clause dans son contrat lui permettant de doubler son salaire à 500 000 euros en cas de nouvelle saison au club. Elle ne sera donc pas activée.

Le Sporting travaille de plus en plus concrètement à l'arrivée de Casteels bien que ce dernier soit également convoité par le Celtic (qualifié pour la Ligue des Champions) et par une équipe d'Arabie Saoudite qui entend bien y mettre le prix.

Anderlecht devra donc se montrer convaincant. Après les départs d'Hendrik Van Crombrugge, Bart Verbruggen et Maxime Dupé, les gardiens continuent de se succéder à un rythme assez impressionnant.