Les grandes retrouvailles entre Noa Lang et le Club de Bruges

Le 13 juillet prochain, le Club de Bruges s'entraînera contre le PSV. C'est ce qu'ont annoncé les récents champions d'Eredivisie en dévoilant leur calendrier de préparation.

Il semble que Bruges se frottera à des adversaires d'un certain calibre en vue de leur prochaine campagne européenne, surtout en cas de qualification directe pour la nouvelle mouture de la Ligue des Champions.

Avec le PSV, les Blauw en Zwart seront servis : l'équipe a été impitoyable cette saison en Eredivisie, terminant avec 7 points d'avance sur Feyenoord, réalisant de nombreux scores fleuves au passage. Les 111 buts marqués sont là pour en témoigner.

Outre Johan Bakayoko, s'il est toujours présent d'ici là, le Club retrouvera un certain Noa Lang, un an après son départ du Jan Breydelstadion.

Après trois saisons remarquées en Venise du nord, Lang a connu un exercice pourri par les blessures pour son retour en Eredivisie.

