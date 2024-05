Des désignations attendues : voici ceux qui arbitreront la course au titre et la lutte pour l'Europe ce weekend

Le département arbitral a effectué les désignations pour les derniers matchs cruciaux des Champions Playoffs. En Europe Playoffs, de jeunes arbitres auront à nouveau l'opportunité de se montrer.

Jonathan Lardot sera en charge le derby brugeois. Si le Club de Bruges ne perd pas contre le Cercle, il pourra célébrer un nouveau titre de champion de Belgique. Monsieur Lardot avait déjà arbitré le derby en phase classique, cela s'était terminé sur le score de 1-1.

Dans le même temps, Bram Van Driessche arbitrera Antwerp - Anderlecht, tandis que Lothar D'Hondt se rendra au Parc Duden pour le match entre l'Union Saint-Gilloise et le Racing Genk.

Découvrez les nominations pour la prochaine journée de championnat de la @ProLeagueBe ?



?? - https://t.co/78APG7zFtJ

?? - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/xHsS2A1Mp0 — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) 21 mai 2024

Pour son dernier match de la saison (un déplacement à Malines), le Standard sera arbitré par Wim Smet.

Après ses débuts en D1A le week-end dernier, Matonga Simonini pourra à nouveau se montrer à l'occasion du match entre La Gantoise et Saint-Trond.

N'oublions pas non plus le barrage qualificatif entre Courtrai et Lommel. Il sera dirigé par Bert Put.