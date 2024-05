Sélectionné pour l'Euro malgré...une seule titularisation en Pro League depuis son arrivée

Un peu partout, les sélections tombent pour l'Euro. L'Autriche a également dévoilé sa liste.

Adversaire des Belges en qualification, l'Autriche verra également l'Euro. Les Autrichiens sont dans un groupe relevés puisque la France, les Pays-Bas et la Pologne seront leurs adversaires.

Aujourd'hui, Ralf Rangrick a dévoilé les 26 joueurs sélectionnés pour le grand rendez-vous de cet été. Un nom connu du football belge y figure : Heinz Lindner a été sélectionné malgré son cruel manque de temps de jeu à l'Union Saint-Gilloise.

L'Autriche avec Lindner mais sans Alaba

Arrivé en janvier du FC Sion pour devenir la doublure d'Anthony Moris, le portier de 33 ans a profité de la blessure de son concurrent pour disputer un match de Pro League au mois de janvier, en plus du match de Conférence League à Francfort.

Alexander Blessin l'avait également aligné lors de la grande tournante lors du match retour au Fenerbahce (les Turcs l'avaient emporté 0-3 à l'aller). Lindner n'a donc plus joué la moindre minute depuis plus de deux mois, sans conséquence aux yeux de Rangrick, qui ne l'avait pourtant plus appelé depuis un an.

L'Autriche devra par contre se passer de David Alaba durant cet Euro. Le défenseur du Real Madrid a été victime d'une rupture du ligament croisé en décembre dernier.