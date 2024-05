Officiel : parti d'Anderlecht hier, il retrouve déjà un club en Pro League

Hier, Nassim Azaouzi annonçait sur ses réseaux sociaux son départ d'Anderlecht. L'attaquant arrivait en fin de contrat et avait donc déjà discuté avec d'autres équipes.

L'attaquant de 18 ans présente un profil intéressant pour de nombreux clubs en Belgique. C'est finalement Malines qui a réussi à le recruter.

Un nouveau chapitre commence aujourd'hui ! Je suis extrêmement fier et honoré d'annoncer que je viens de signer au KV Malines. C'est une étape importante dans ma carrière et j'ai hâte de tout donner pour ce club incroyable. Merci à tous ceux qui m'ont soutenu et cru en moi ?? pic.twitter.com/tXOwDrwHtz