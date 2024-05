L'Union n'arrivera sans doute pas à le retenir : Cameron Puertas va s'offrir un transfert rêvé cet été

L'Union Saint-Gilloise, qu'elle gagne le titre de champion ou pas, aura réalisé une bonne saison. Les Bruxellois ont pu s'appuyer sur l'éclosion de leur milieu de terrain Cameron Puertas.

L'été dernier, l'Union a vu partir de nombreux joueurs très importants. Citons par exemple Victor Boniface, Siebe Van Der Heyden, mais également le capitaine Teddy Teuma.

De nombreux doutes ont alors été émis. Qui pour remplacer le Maltais, qui sortait d'une saison énorme à 14 buts et 17 assists ? Finalement, la réponse se trouvait déjà dans le noyau unioniste...

Cameron Puertas, la révélation de la saison de l'Union

En effet, la solution est venue de Cameron Puertas. Autrefois cantonné à un rôle remplaçant voire de joker de luxe, l'Hispano-Suisse s'est complètement transformé cette saison.

Bénéficiant de la confiance entière de son coach Alexander Blessin, Puertas a très vite montré des signes évidents de progression. Prises d'initiative, frappes dévastatrices, passes tranchantes, combativité à toute épreuve...

Certes, il n'évolue pas exactement à la même place de Teuma, mais ses statistiques parlent d'elles-mêmes : 14 buts et 23 assists cette saison. Il a encore fait mieux que remplacer le désormais joueur de Reims, il l'a totalement fait oublier.

Puertas symbolise cette Union qui n'abandonne jamais, même dans les moments les plus compliqués. Alors que l'Union est dans le creux dans les Play-offs et perd contre Bruges à la maison, il décoche un coup franc magnifique. La semaine d'après, à l'Antwerp, il ouvre le score d'un nouveau coup franc sublime et s'offrira même un doublé...avant de récidiver au match retour.

Un transfert cet été : inévitable ?

Bizarrement, malgré sa fantastique saison, Puertas n'avait pas encore été cité dans d'autres clubs en vue du prochain mercato estival.

C'est désormais chose faite : il serait sur les tablettes de plusieurs clubs allemands, mais également du FC Séville et de Villarreal (Lire ICI).

Après de telles prestations, Puertas a évidemment de belles ambitions pour le futur. Il n'a cependant jamais clamé son envie de partir, mais cela serait bien trop naif de croire qu'il ne rêve pas de faire le grand saut vers le top européen.

La question peut également se poser : l'Union va-t-elle vraiment tenter de retenir Puertas ? Les cas Nielsen et Teuma leur ont appris que rien ne servait de vouloir retenir un joueur contre son gré...surtout quand il y a un transfert très intéressant financièrement à réaliser.