Le petit poucet de l'Euro dévoile sa sélection, avec plusieurs joueurs passés par notre championnat

L'Euro 2024 en Allemagne se déroulera du 14 juin au 14 juillet. Les différentes sélections qualifiées commencent à annoncer leur liste de joueurs.

Parmi les nations qui disputeront l'Euro pour la première fois, on retrouve la Géorgie. Les Géorgiens sont parvenus à forcer cet exploit en éliminant la Grèce en barrages.

La Géorgie a été versée dans le groupe F de la compétition, où elle se mesurera à la Turquie, le Portugal et la République Tchèque.

La nation est considérée par les observateurs et les bookmakers comme le petit poucet de cet Euro. Le sélectionneur national, Willy Sagnol, a dévoilé sa liste de joueurs ce mercredi.

On y retrouve plusieurs joueurs passés par notre championnat, la Pro League : Jemal Tabidze (ex-La Gantoise et Courtrai), Giorgi Chakvetadze (ex-La Gantoise), Levan Shengelia (ex-Tubize et OHL), Giorgi Kvilitaia (ex-La Gantoise) et Georges Mikautadze (ex-Seraing).

Dans les grandes stars de cette sélection, on peut évidemment citer Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), ainsi que Giorgi Mamardashvili (Valence).