L'entourage de la nouvelle sensation du football belge charge Anderlecht : "Voilà pourquoi il est parti !"

Konstantinos Karetsas. Voilà un joueur qui attire de plus en plus de regards. Le jeune joueur de 16 ans est appelé à devenir la nouvelle star du KRC Genk. Il a également passé plusieurs années chez les jeunes d'Anderlecht, avant de quitter les Mauves.

Kostas Karetsas a quitté Genk pour Anderlecht, en 2020. Ce départ n'avait rien d'un hasard, à l'époque. Le milieu de terrain offensif était encore très frêle et jouait même en-dessous de sa catégorie d'âge. "Des discussions ont eu lieu et de grands clubs belges ont tous frappé à la porte. Dont Anderlecht. À ce moment-là, Kostas voulait aussi quelque chose de nouveau", explique son père Vaios Karetsas dans, les colonnes de Het Laatste Nieuws. Karetsas a ainsi joué 3 ans et demi pour Anderlecht...avant de finalement revenir à Genk. Vaios Karetsas a expliqué les raisons de ce retour. "Cela était principalement dû à des problèmes au sein du comité de direction d'Anderlecht. Jean Kindermans était alors seul à ce poste (de coordinateur des jeunes, nda) et nous ne voulions pas compromettre l'avenir de notre fils." "De plus, Kostas est resté un fervent supporter de Genk. Genk avait également indiqué son souhait de le récupérer à tout prix. Dimitri De Condé et Erik Gerits nous ont présenté un plan sportif détaillé. Nous avons jugé qu'il était trop tôt pour faire le pas vers l'étranger."