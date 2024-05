Hein Vanhaezebrouck a marqué l'Histoire de La Gantoise : il laisse un héritage colossal...et un chantier énorme à son successeur

C'est la fin d'une ère à La Gantoise. Hein Vanhaezebrouck quitte le club. Le fantasque coach aura marqué l'Histoire des Buffalos et les aura fait gravir plusieurs échelons.

Cela a été officialisé le 13 mai dernier : Hein Vanhaezebrouck quitte La Gantoise. Le communiqué avait pris une touche assez émotionnelle.

"L’ensemble du club est extrêmement reconnaissant pour le dévouement et la passion dont Hein a toujours fait preuve. Il aura entraîné notre équipe lors de 371 matches officiels au total. Son nom est gravé à jamais dans l’histoire de notre club, restera toujours associé au KAA Gent et vivra également dans le cœur de nos supporters."

Hein Vanhaezebrouck, icône absolue de La Gantoise

Il s'agissait du deuxième passage de "HVH" du côté de la Ghelamco Arena (récemment renommée "Planet Group Arena"). D'abord à la tête des Gantois de 2014 à 2017, il était revenu en 2020. C'est peu de choses de dire qu'il a marqué le club de son empreinte.

Arrivant de Courtrai, Vanhaezebrouck débarque donc à La Gantoise en mai 2014. Lors de sa première saison complète chez les Buffalos, il réussit un exploit sans précédent : remporter le titre de champion de Belgique, le premier de l'Histoire des Gantois.

La Gantoise accède alors à la Ligue des Champions et marque plus que jamais les esprits, parvenant à se hisser en 8e de finales.

Un intermède pas vraiment réussi à Anderlecht...

En septembre 2017, les résultats ne suivent plus. Le natif de Courtrai jette l'éponge. Un mois plus tard, il signe au RSC Anderlecht, alors champion de Belgique en titre.

En un peu plus d'un an à la tête des Mauves, il ne parvient pas à répondre aux attentes. Les Bruxellois réalisent une campagne calamiteuse en Ligue des Champions. Ils terminent la phase classique du championnat à la seconde place et jouent pour le titre jusqu'aux trois dernières journées des Play-offs. Trois défaites de suite - face au Standard, Genk et...La Gantoise - plombent la fin de saison.

En décembre 2018, alors qu'Anderlecht vient de faire 3 défaites en 4 matchs, les Mauves se séparent de Vanhaezebrouck. Il restera sans club pendant près de deux ans.

De retour à La Gantoise, pour le meilleur et pour le pire

Il fait alors son retour à La Gantoise en décembre 2020. En quatre saisons, La Gantoise ne participera qu'une seule fois aux Play-offs 1. Lors de l'arrêt du championnat suite au Covid, ils terminent deuxièmes à 15 points du Club de Bruges.

Quelques beaux faits d'armes à retenir, évidemment : l'épopée la saison dernière en Conference League, et la victoire en finale de la Coupe de Belgique face à Anderlecht en 2022.

Cette saison, La Gantoise jouait les premiers plans en championnat jusqu'à la mi-saison. Ils se sont ensuite effondrés à la mi-saison, en grande partie suite aux départs de Fofana, Cuypers et Orban.

Critiqué pour sa gestion du cas Orban, Vanhaezebrouck n'a pas manqué de reprocher ces départs à sa direction, ouvertement. La victoire en Europe Play-offs est ternie par ces tensions en interne, et une nouvelle saison qui promettait bien mieux.

Un héritage énorme, Wouter Vrancken aura du pain sur la planche

Qu'on l'aime ou on le déteste - on ne compte plus ses prises de bec avec les autres coachs ou l'arbitrage -, Vanhaezebrouck aura marqué l'Histoire de La Gantoise et aura laissé un héritage colossal.

"Ma deuxième période a demandé beaucoup d’énergie de la part de tout le monde. Aussi me concernant. La mission était beaucoup plus difficile que mon premier passage", réagissait-il à l'annonce de son départ.

Sans nul doute, son successeur Wouter Vrancken aura bien du travail pour redonner de l'élan à La Gantoise et lui permettre d'aller titiller les sommets. Vanhaezebrouck, lui, prendra un an de repos bien mérité, avant sans doute de revenir coacher une équipe en Belgique...ou ailleurs ?