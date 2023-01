Largie Ramazani intéresse un club de Premier League, Almeria demande un énorme montant !

Largie Ramazani confirme ses belles dispositions cette saison. Le jeune attaquant belge d'Almeria, formé à Manchester United, intéresse même l'Angleterre...

Largie Ramazani (21 ans) réalise une excellente première saison en Liga. Après avoir activement aidé l'UD Almeria à monter en D1, l'international belge U21 est un titulaire régulier cette saison avec 15 matchs disputés en Liga et 2 buts inscrits. Face à Cadix, si la victoire n'était pas au bout pour Almeria, Ramazani a disputé 68 minutes d'excellente facture. Arrivé gratuitement en août 2020, Largie Ramazani, encore sous contrat jusqu'en juin 2025, est désormais estimé à 9 millions d'euros par le site Transfermarkt.

Une somme largement inférieure à la clause libératoire du joueur, à en croire le quotidien espagnol AS. Selon le média de référence, Almeria "se frotterait les mains", car Ramazani pourrait devenir la vente la plus élevée de l'histoire du club, devant Darwin Nuñez (34 millions vers Benfica en 2020). La clause du jeune belge serait de 40 millions d'euros. Et un club a déjà sondé le terrain : il s'agirait d'Everton, auquel Almeria aurait demandé cette somme très élevée. Un tel montant risque de refroidir les ardeurs cet hiver, et Largie Ramazani pourra continuer à s'acclimater à LaLiga tout en montant en puissance...