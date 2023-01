Le Patro Eisden se renforce avec un espoir bosnien

Le leader de Nationale 1 étoffe son secteur offensif.

Elvis Mehanovic (22 ans) arrive gratuitement en provenance de Tongres. Cet attaquant de pointe d'1m93 a été formé à Genk avant de transiter par les U21 d'Anderlecht entre 2018 et 2019 puis par Seraing. Avant son passage à Tongres, le garçon a transité par plusieurs clubs de Bosnie, d'où il est originaire (4 sélections avec les U21 nationaux mais aussi 2 sélections avec les U15 néerlandais grâce à sa naissance à Sittard).

Au coude à coude avec le RFC Liège (qui compte un point de moins), le Patro Eisden s'offre un renfort bienvenu dans l'optique du titre vu la perte d'Elisha Sam, auteur de 9 buts : "Elvis est un jeune attaquant au profil particulier. Avec l'abandon d'Eli, Elvis était une opportunité. Il a plus ou moins le même profil. Nous sommes reconnaissants au KSK Tongres pour son attitude constructive et correcte dans cette histoire. Il n'est pas évident et agréable de voir son meilleur attaquant partir en milieu de saison. Nous avons accepté de laisser deux de nos jeunes joueurs aller à Tongres pour la seconde moitié de la saison" déclare son entraîneur Stijn Stijnen.