Damien Marcq libère un Charleroi inefficace dans les dernières minutes

Rencontre particulière ce samedi après-midi. Entraîneur de Charleroi au début de saison, Edward Still retrouvait ses anciennes couleurs, reprises par Felice Mazzu.

Rencontre de haut de colonne de droite, ce samedi, entre l'AS Eupen et le Sporting Charleroi. Les deux équipes (19 points, 4 d'avance sur Courtrai, premier relégable) peuvent se donner de l'air par rapport à la zone rouge en cas de victoire. Au rayon des compositions, Edward Still n'effectue qu'un seul changement par rapport à sa première, à Seraing. Gary Magnée rentre dans le onze, Isaac Christie-Davies en fait numériquement les frais. Côté Carolo, Felice Mazzu décide de laisser Ryota Morioka sur le banc, tout comme Youssouph Badji.

La première occasion de la partie est à mettre à l'actif des Carolos. Lancé sur le côté gauche, Isaac Mbenza se présente face à Moser, mais perd son duel face au portier allemand. Sur la contre-attaque, c'est au tour de Koffi de s'interposer devant Prevljak (11e). Les hommes de Felice Mazzu vont progressivement prendre la mainmise de cette première période. Après une belle combinaison entre les lignes d'Ilaimaharitra et Zorgane, Kayembe est décalé sur le côté gauche et centre. Le ballon arrive vers Mbenza puis Nkuba, qui sont contrés par un important cafouillage (23e). Dix minutes plus tard, c'est au tour de Boukamir de reprendre un corner, largement à côté (33e).

Ce sont finalement les Pandas qui vont émerger dans cette première période. Alors que ce coup-franc semble anodin, Stef Peeters brosse le cuir vers Boris Lambert qui, oublié par la défense, place le ballon hors de portée de Koffi (1-0, 43e). Charleroi a mené aux points lors de cette première période, mais rentre aux vestiaires avec un déficit d'un but.

Zorgane

Alors que l'on pense voir les Zèbres reprendre leur marche en avant, ce sont bien les Pandas qui reprennent pied au plancher. Sans cette belle intervention de Koffi devant Peeters, la donne aurait été nettement différente (53e). Sur l'action qui suit, Ilaimaharitra voit Nkuba seul sur le côté droit du rectangle. Le joueur de 27 ans sert son coéquipier qui trompe Moser et remet Charleroi dans le match (1-1, 54e). Peu après l'heure de jeu, Smail Prevljak tente de nous gratifier du but de l'année depuis le milieu de terrain, mais c'est à côté (62e).

Cette égalisation va permettre à Charleroi de remettre le pied sur le ballon. Les combinaisons au milieu de terrain sont intéressantes, les centres de Kayembe et de Nkuba (puis Tchatchoua) affluent, mais comme d'habitude, personne n'est à la réception du ballon. C'est donc via des frappes de loin que Charleroi décide de procéder. Mais à l'image de celle de Marco Ilaimaharitra, ce n'est pas cadré (82e).

Alors que l'on pense rester sur un score de parité, Ryota Morioka botte un superbe corner en direction de Damien Marcq, qui reprend de la tête et libère les Zèbres dans les derniers instants (1-2, 89e). Grâce à ce succès, le Sporting se donne un peu d'air en bas de tableau et revient sur Anderlecht, tandis que les Pandas restent plus que jamais à portée de la zone rouge.