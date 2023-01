Contre Charleroi, les deux Australiens d'Eupen Jeggo et Davidson ont encore été à la ramasse

Une situation à laquelle on est habitués, mais qui commence à poser question.

Ce samedi, l’AS Eupen s’est inclinée sur sa pelouse face au Sporting de Charleroi (1-2). Malgré l’ouverture du score de Boris Lambert en première période, les Pandas ont été rejoints au score via l’égalisation de Nkuba, avant de voir Damien Marcq offrir la victoire aux Carolos dans les dernières minutes.

Une fois de plus, les deux Australiens d’Eupen Jeggo et Davidson ne se sont pas du tout montrés à leur avantage. Des contrôles manqués, un nombre incalculable de passes qui ne trouvent pas preneur, des pertes de balle amenant une reconversion offensive de Charleroi,… Comme chaque semaine ou presque, les deux joueurs ramenés par Tim Cahill n’ont fait aucune bonne impression.

Entré dans le conseil d’administration des Pandas il y a 18 mois, la légende australienne a été décrite par l’ancien entraîneur d’Eupen Michael Valkanis comme « le big-boss, celui qui fait tout ». Alors que son statut n’a plus jamais été officialisé par l’AS Eupen, l’ancien joueur d’Everton jouit d’un pouvoir décisionnel très important.

Au sein des supporters Eupenois, des rumeurs circulent selon lesquelles les derniers entraîneurs d’Eupen n’avaient pas vraiment le choix d’aligner les deux Australiens. Une demande, voire un ordre, de Tim Cahill. En début de saison, tout le monde semblait se dire qu’il fallait leur donner un maximum de chances d’être repris avec leur équipe nationale pour disputer la Coupe du Monde. A coup de performances médiocres à répétition, cela n’a logiquement pas été le cas.

Et maintenant, on fait quoi ? Le Qatar terminé, Jeggo et Davidson font toujours partie du onze titulaire d’Edward Still, qui n’a pas hésité à défendre ses joueurs en conférence de presse d’après-match. Tim Cahill voudrait-il donner une touche australienne à cet AS Eupen ? Très probablement. Mais avec ces deux joueurs sur le terrain, les Pandas ne se facilitent certainement pas la tâche dans la course au maintien.