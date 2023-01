Marco Ilaimaharitra : "Depuis que Felice est revenu, le mot d'ordre est la positivité"

Alors qu'il n'était plus un titulaire indiscutable sous les ordres d'Edward Still, le milieu de terrain a livré une grosse performance face à son ancien entraîneur.

Pourtant mené au score, le Sporting de Charleroi a su inverser la vapeur pour venir à bout de l’AS Eupen, ce samedi. « On est allés chercher cette victoire au mental. C’était cependant mal parti, même si on fait une bonne première mi-temps. On sait que si tu ne marques pas de but, tu as plus de chances d’en encaisser. Ils nous ont puni sur une phase arrêtée, mais on s’est dit à la mi-temps que l’on devait continuer à jouer de la sorte » commente Marco Ilaimaharitra.

« Il n’y a pas de vérité exacte dans le football. Ce n’est pas toujours l’équipe qui domine qui gagne à la fin, et je pense que cette première mi-temps illustre parfaitement cela. Eupen n’a pas existé pendant 45 minutes, mais ce sont bien eux qui menaient à la pause. »