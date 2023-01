Le buteur décisif Damien Marcq aux anges : " Mon dernier but avec Charleroi ? Je ne m'en rappelle pas ! »

Après près de trois saisons sans avoir trouvé le chemin des filets, le désormais défenseur de 34 ans est sorti de sa boîte au meilleur moment.

Repositionné en défense centrale par Felice Mazzu, Damien Marcq a offert la victoire au Sporting Charleroi sur la pelouse d’Eupen. « Il a fallu que je recule de position pour avoir une meilleure opportunité pour marquer. Au-delà de ça, ça a été un bon match collectif. On a mis tous les ingrédients que l’on avait envie de mettre : de l’intensité, du pressing, du contre-pressing et du jeu vers l’avant. En première mi-temps, il nous a manqué ce brin de réussite qui nous fuit depuis plusieurs semaines. On a décidé d’en faire davantage en seconde période et cela a fini par nous sourire. On savait que cela ne dépendait que de nous, et ces 5 ou 10% en plus nous ont permis de faire la différence. »

Laissé de côté depuis le début de la saison, le joueur de 34 ans est de retour aux affaires depuis l’arrivée de Felice Mazzu. « C’est peut-être toute la frustration du début de saison qui a pu être évacuée ce soir. Un club, c’est des dirigeants, un entraîneur, des joueurs et des supporters. Une victoire dans un ‘Felice Time’ qui revient est une libération pour tout le monde après ce que l’on a vécu. C’est pour cela que je suis allé vers les supporters pour partager cette communion. »

Ce but est un véritable coup du destin, puisque le joueur de 34 ans n’avait plus marqué depuis… trois ans. « C’était avec Zulte, en déplacement à Charleroi (NDLR : lors de la saison 2019-2020). Mon dernier but avec Charleroi ? Je ne m’en rappelle pas ! Il faudra dépoussiérer tout ça » s’amuse le buteur décisif des Carolos.